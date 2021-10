Linken-Fraktion berät über Ausschluss von Barbara Spaniol

Saarbrücken Der parteiinterne Streit bei den Saar-Linken spitzt sich weiter zu: Am Montag hat die Fraktion über einen möglichen Fraktionsausschluss der langjährigen Abgeordneten Barbara Spaniol beraten. Vier von sechs Fraktionsmitgliedern hatten einen Antrag auf Ausschluss von Spaniol gestellt.

Eine Entscheidung sei am Montag noch nicht getroffen worden, sagte der Fraktionssprecher in Saarbrücken. Sie werde frühestens in einer Woche erwartet.