Linke plant Parteiausschluss wegen falschen Doktor-Titels

Saarbrücken/Saarlouis Die Linken im Saarland wollen ihr Mitglied Andreas Neumann, Kreisvorsitzender in Saarlouis, aus der Partei ausschließen. Hintergrund ist ein Strafbefehl des Amtsgerichts Saarlouis gegen den 45-Jährigen wegen Titelmissbrauchs, der seit Mittwoch rechtskräftig ist.

„Wie angekündigt, werden wir einen Antrag auf Parteiausschluss stellen“, sagte Fraktionssprecher Martin Sommer der Deutschen Presse-Agentur an. Der Ortsverband der Linke in Saarbrücken-Malstatt hatte am 9. September beschlossen, diesen Antrag zu stellen, sobald der Strafbefehl gegen Neumann rechtskräftig geworden sei. (Aktenzeichen 12 Cs 36 Js 928/19 (510/19))