Landesregierung Liegenschaften zur Unterbringung von Asylbewerbern gefordert

„Das Asylgesetz ermöglicht es doch, Asylbewerber bis zum Abschluss der Verfahren, längstens 24 Monate, zum Verbleib in zentralen Aufnahmeeinrichtungen des Landes zu verpflichten“, betonte der CDU-Fraktionschef. „Diese Möglichkeit muss genutzt werden.“ Rheinland-Pfalz wolle jedoch offenbar weiterhin die Menschen schneller und früher an Dörfer, Städte und Landkreise verteilen. „Dabei stehen unsere Kommunen mit dem Rücken an der Wand - räumlich, sächlich, personell und finanziell ist die Belastungsgrenze längst erreicht.“