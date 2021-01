Lieferengpass: Drei Wochen keine Corona-Erstimpfungen

Mainz Rheinland-Pfalz gehört zur Spitzengruppe bei den Corona-Schutzimpfungen in Deutschland. Lieferengpässe erzwingen jetzt aber eine längeren Pause bei den Erstimpfungen. Die Verabreichung der zweiten Dosis hat Vorrang.

Wegen der Lieferengpässe des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer werden in den Impfzentren in Rheinland-Pfalz in den kommenden drei Wochen ausschließlich zweite Spritzen gesetzt. Die Erstimpfungen müssten solange ausgesetzt werden, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Mittwoch in Mainz. Die gefährlichen Mutanten des Coronavirus wie die in Großbritannien verbreitete B.1.1.7 seien in Rheinland-Pfalz noch nicht nachgewiesen worden.