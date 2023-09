Kriminalität Lieferengpässe für Sicherheitstechnik bei Geldautomaten

Das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz hat in diesem Jahr bis Ende Juli insgesamt 34 Geldautomaten Sprengungen (Vergleichszeitraum 2022: 27) gezählt. Die Zahlen steigen jedoch stetig, am Dienstag wurde in einer Bankfiliale in Kandel ein Geldautomat gesprengt. Angaben zum entstandenen Schaden durch die Explosion und über gestohlenes Geld gab es zunächst nicht. Die Täter sind laut Polizei auf der Flucht.