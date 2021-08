Liedermacher Oliver Mager mit mobiler Bühne unterwegs

Mainz Ein Jahr lang hat ein Mainzer Künstler an einem besonderen Truck gewerkelt. Jetzt kann es los gehen, alles mit dem Ziel, Kindern Freude zu bereiten.

Der Fastnacht, der fünften Jahreszeit in Mainz, will der Entertainer treu bleiben. „Aber in den anderen vier Jahreszeiten singe ich Kinderlieder und Mainzer Lieder.“ Der Konzert-Truck erregte bei einem ersten Probelauf am Rheinufer bereits einiges Aufsehen. Da mimt Oliver Mager einen Ordnungshüter und fragt im schönsten Mainzerisch: „Haben Sie überhaupt eine Erlaubnis? Ich bin vom Ordnungsamt in Offenbach, ich muss gucken, ob in Meenz alles in Ordnung ist!“