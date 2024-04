Landgericht Trier Liebe und Leiden: Frau schildert Beziehung zu getötetem Arzt

Eine Beziehung zwischen Liebe und Leiden, zwischen „Seelenverwandtschaft“ und Gewalt: Davon hat die wegen gemeinschaftlichen Totschlags angeklagte Ex-Lebensgefährtin eines Arztes in der Eifel am Dienstag vor dem Landgericht Trier berichtet. Die 35 Jahre alte Frau sprach von Beleidigungen und körperlicher Gewalt durch den 53 Jahre alten Mediziner. „Ich entschuldige mich für das, was ich getan habe. Aber ich schäme mich nicht“, sagte die Frau in einer von ihrem Anwalt verlesenen Erklärung. Sie beschrieb detailliert die Ereignisse, nachdem ihr zur Tatzeit 16-jähriger Sohn und dessen ebenfalls 16 Jahre alter Stiefbruder den Arzt in dessen Haus in Gerolstein umbrachten.