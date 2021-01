Licht und Schatten bei Bemühungen um Artenvielfalt

Mainz Anhand von 47 Indikatoren hat das Umweltministerium eine erste Bilanz zur Biodiversitätsstrategie von Rheinland-Pfalz gezogen. Bei 25 Indikatoren wird eine positive Entwicklung festgestellt, insgesamt aber ist der Trend negativ.

Die Bemühungen um die Erhaltung der Artenvielfalt in Rheinland-Pfalz haben in den vergangenen fünf Jahren einige Erfolge erzielt, die akute Gefährdung vieler bedrohter Arten aber nicht aufhalten können. Fünf Jahre nach der Aufstellung einer ersten Biodiversitätsstrategie in Rheinland-Pfalz hat das Umweltministerium eine erste Bilanz gezogen. In der Gesamtbetrachtung zeige sich, „dass der weltweite Trend des massiven Artenrückgangs auch in Rheinland-Pfalz messbar stattfindet“, erklärte das Umweltministerium in seiner Antwort auf eine Landtagsanfrage aus der Grünen-Fraktion.