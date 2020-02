Lewentz: Zahl der Verkehrstoten auf „historischem Tiefstand“

Ein zerstörter PKW steht auf Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Trier. Foto: Steil TV/-/dpa/Archivbild.

Mainz Auf rheinland-pfälzischen Straßen sind 2019 so wenige Menschen ums Leben gekommen wie noch nie seit 1953. Solange wird die Zahl der Verkehrstoten statistisch erfasst. Landesweit seien im vergangenen 153 Menschen durch einen Verkehrsunfall gestorben, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag in Mainz.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Er sprach von einem „historischen Tiefstand“.

Landesweit habe es 2018 noch 166 Verkehrstote gegeben, der höchste bisher verzeichnete Stand sei in Rheinland-Pfalz mit 1241 Toten im Jahr 1971 erreicht worden. Die Entwicklung hänge unter anderem mit den inzwischen besser ausgebauten Straßen und der verbesserten Sicherheitstechnik zusammen. Außerdem: „Im Jahr 2019 wurde kein Kind durch einen Verkehrsunfall getötet.“