Lewentz: Weiter keine Erkenntnisse zu Clan-Kriminalität

Roger Lewentz, Innenminister von Rheinland-Pfalz, sitzt auf einem Sofa. Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Diez Clan-Kriminalität macht in Nordrhein-Westfalen immer wieder Schlagzeilen, im Nachbarland Rheinland-Pfalz aber halten die Ermittler den Ball flach. Der Mainzer Innenminister Roger Lewentz (SPD) teilte mit: „Es gibt keine Erkenntnisse der Polizei, die auf organisierte Strukturen von Clan-Kriminalität in Rheinland-Pfalz hinweisen.“ Heute war in Diez im Rhein-Lahn-Kreis eine Tagung des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) zu Clan-Kriminalität und Islamismus geplant.

Die CDU-Landtagsopposition in Mainz hatte im Juli gewarnt, Rheinland-Pfalz könnte wegen seiner unmittelbaren Nähe zu NRW zu einem Rückzugsort krimineller Clans oder der Mafia werden. Neben der Polizei müsse daher auch der Verfassungsschutz für die Bekämpfung der Clan- und der organisierten Kriminalität zuständig werden.

Lewentz bekräftigte mit Blick auf kriminelle Familienverbände: „Um möglichst früh zu erkennen, ob sich solche Strukturen aufbauen, wird derzeit ein aktuelles landesweites Lagebild erstellt. Damit wird sichergestellt, dass rechtzeitig und konsequent von der Polizei gehandelt werden kann, sollte es notwendig werden.“ Laut dem Innenministerium liefern die einzelnen Polizeipräsidien dafür dem Landeskriminalamt (LKA) in Mainz Informationen zu.