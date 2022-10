Flutkatastrophe im Ahrtal : Lewentz steht unter Druck - AfD fordert Misstrauensvotum

Mainz Innenminister Lewentz steht weiter unter Druck. Die AfD fordert ein Misstrauensvotum. Die CDU berät sich mit den Freien Wählern. Und die Ministerpräsidentin steht zu ihrem Minister.

Die oppositionelle AfD-Fraktion hat ein Misstrauensvotum im Landtag gegen Innenminister Roger Lewentz (SPD) wegen der Flutkatastrophe im Ahrtal gefordert. „Dieser Minister hat ganz klar versagt in seiner Verantwortung“, sagte der stellvertretende AfD-Fraktionschef Jan Bollinger am Donnerstag in Mainz. Sollten Lewentz und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nicht die Konsequenzen ziehen, müsse dies der Landtag in einer Sondersitzung tun. Die AfD bräuchte allerdings noch Stimmen weiterer Abgeordneter, um solch ein Votum zu beantragen. Die anderen Oppositionsfraktionen CDU und Freie Wähler unterstützen dies bisher nicht. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach ihrem Innenminister das Vertrauen aus.