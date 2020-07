Lewentz: Spangdahlem von US-Teilabzug betroffen

Mainz Tausende US-Soldaten sollen aus Deutschland abgezogen werden. Das trifft auch Rheinland-Pfalz - und hier im Besonderen den Air-Force-Stützpunkt in Spangdahlem in der Eifel. Innenminister Lewentz spricht von einem „schweren Schlag“.

Der geplante Teilabzug der US-Armee trifft in Rheinland-Pfalz den Stützpunkt in Spangdahlem in der Eifel. Dort gehe es um rund 5000 Personen, darunter nicht nur Soldaten, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch in Mainz. Das sei ein schwerer Schlag für die Eifelregion, betonte der Minister - sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht, als auch mit Blick auf die in Jahrzehnten aufgebauten freundschaftlichen Beziehungen zwischen Rheinland-Pfälzern und Amerikanern. „Leider müssen wir uns auch auf den Verlust von deutschen Arbeitsplätzen durch diese Entscheidung der US-Administration einrichten“, sagte Lewentz.