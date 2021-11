Lewentz setzt Medienkompetenz gegen Verschwörungsdenken

Mainz Die Corona-Pandemie habe wie ein Nährboden gewirkt, sagt die Berliner Autorin Katharina Nocun. Eine Tagung in Mainz beschäftigt sich mit der Frage, welche Reaktionen auf verqueres Denken sinnvoll sind.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) sieht in Medienkompetenz und politischer Bildung die wichtigsten Instrumente gegen die Ausbreitung von Verschwörungsdenken. Ein kompetenter Umgang mit Medienberichten und Veröffentlichungen im Internet nehme eine Schlüsselrolle ein, sagte Lewentz am Dienstag auf einer Präventionstagung in Mainz. Ebenso seien politische Bildung und das Wissen, wie Demokratie funktioniere, „wichtig, um die Immunität gegenüber Verschwörungsgefährdung zu fördern“.