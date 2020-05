Lewentz: Rechtsextreme radikalisieren sich schneller

Mainz „Corona-Diktatur beenden“, steht auf einem Flyer, der vor Innenminister Lewentz liegt, als dieser den Verfassungsschutzbericht vorstellt. Die rechtsextreme Szene sei auch in der Pandemie sehr aktiv, Falschmeldungen und Verschwörungstheorien zu streuen, sagt er.

Der Rechtsextremismus stellt nach Einschätzung der rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden derzeit die größte Bedrohung für die Demokratie im Land und in ganz Deutschland dar. Innenminister Roger Lewentz (SPD) verwies am Montag in Mainz bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für 2019 auf den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, den Anschlag auf eine Synagoge im Oktober in Halle sowie den rassistisch motivierten Anschlag von Hanau im Februar 2020. Größer geworden ist dem Bericht zufolge die Gruppe an sogenannten Reichsbürgern.

Zum Islamismus sagte Lewentz, zwar sei die Zahl der Anschläge zurückgegangen, doch die hohe Zahl an Ermittlungsverfahren gegen Personen aus diesem Kreis zeige dessen Gefahr. Eine immer noch neue Herausforderung seien Menschen, die als Dschihadisten an Kämpfen etwa der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) im Nahen Osten beteiligt gewesen seien und dann nach Rheinland-Pfalz zurückkehrten. Auch nach der militärischen Niederlage des IS in Syrien und im Irak existierten Strukturen im Untergrund weiter. „Für den IS bleibt der Westen - also wir - das zentrale Feindbild“, sagte Lewentz. Ausgereist sind in den vergangenen Jahren aus Rheinland-Pfalz dem Innenministerium zufolge 19 Dschihadisten, drei seien inzwischen zurückgekommen.