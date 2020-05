Lewentz präsentiert Verfassungsschutzbericht für 2019

Roger Lewentz (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Rechtsextremismus sowie Hass und Hetze in der Welt des Internets - das dürften zentrale Themen des Verfassungsschutzberichts für das Jahr 2019 sein. Heute stellen ihn Innenminister Roger Lewentz (SPD) und der Leiter des Verfassungsschutzes, Elmar May, in Mainz vor.

Der Bericht geht auch ein auf Aktivitäten von Islamisten, Linksextremisten und Reichsbürgern.