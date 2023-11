Parteien Lewentz noch einmal zum SPD-Chef gewählt

Roger Lewentz ist noch einmal zum Landesvorsitzenden der SPD in Rheinland-Pfalz gewählt worden - mit seinem schlechtesten Ergebnis. Von 292 stimmberechtigten Delegierten hatten 232 am Samstag beim Parteitag in Mainz mit Ja votiert, wie die die Mandatsprüf- und zählkommission der Partei mitteilte. Sie sprach von einer Zustimmung von 83,8 Prozent. Der ehemalige Innenminister, der seit 2012 SPD-Landeschef ist, sagte, er sei mit dem Ergebnis zufrieden. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.