Sozialdemokratie Lewentz kritisiert Bundes-Ampel - Kanzler soll liefern

Lewentz hält es für falsch, sich von anderen treiben zu lassen, „weder in der Inneren Sicherheit von der Union, noch von einem neuen Phänomen BSW, und schon gar nicht von der AfD“. „Ich glaube, wir sind in Rheinland-Pfalz deshalb so stark, weil wir den Takt vorgeben. Das funktioniert seit 1991“, sagte Lewentz, der seither in gestaltenden Funktionen der SPD-geführten Landesregierungen dabei ist.