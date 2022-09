Innenminister : Lewentz: In der Flutnacht ständig erreichbar gewesen

Lewentz: In der Flutnacht ständig erreichbar gewesen

Mainz Innenminister Roger Lewentz (SPD) ist in der Nacht der Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz nach eigenen Worten telefonisch „durchgehend erreichbar und ansprechbar“ gewesen. „Ich war keinesfalls, wie ehrabschneidend behauptet wurde, Schnitzel essen“, sagte Lewentz am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags.

Bei seinem Besuch in der Einsatzleitung des Kreises Ahrweiler am 14. Juli um 19.20 Uhr sei er über die Lage an der Ahr informiert worden. Er sei davon ausgegangen, dass er es mit einer mit Fachleuten besetzten, funktionierenden Einheit zu tun habe, die ihre Aufgaben strukturiert abarbeiten könne.