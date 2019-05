Lewentz: Gelöbnis auf Hambacher Schloss „Positives Signal“

Neustadt/Weinstraße Das feierliche Gelöbnis auf dem Hambacher Schloss ist nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) ein sichtbarer Ausdruck der festen Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft.

„Sie handelt als Parlamentsarmee in unser aller Namen und Auftrag. Wer in der Bundeswehr dient, kann und muss sich des ständigen Rückhaltes der Politik und unserer Bevölkerung sicher sein“, sagte Lewentz der Deutschen Presse-Agentur. Er sehe daher „ein sehr positives Signal“ in dem Gelöbnis am Grundgesetztag.