Lewentz gegen Impfung von Polizei mit Restbeständen

Mainz Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) lehnt Impfungen für Polizisten mit Restbeständen aus Corona-Impfzentren ab. Impfen nach dem Prinzip Zufall wäre kein Vorteil für die Polizei, sagte er am Dienstag im Radioprogramm „SWR Aktuell“.

Zuvor hatte die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) Rheinland-Pfalz kritisiert, dass das Innenministerium ein Angebot des Impfzentrums in Polch an die Polizei in Mayen im Kreis Mayen-Koblenz abgelehnt habe, übrig gebliebene Impfdosen verabreicht zu bekommen. Der Landesvorsitzende Thomas Meyer betonte: „Jeder einzelne Kollege und jede einzelne Kollegin ist wichtig. Je früher wir anfangen, desto besser.“ Die eigene polizeiliche Impfstrategie in Rheinland-Pfalz sieht laut DPolG vor, erst Ende März mit den Impfungen für Polizisten anzufangen.