Lewentz: Extremisten benutzen Corona-Krise für ihre Zwecke

Roger Lewentz (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, gestikuliert. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Nach Einschätzung der Verfassungsschützer in Rheinland-Pfalz streuen Extremisten verschiedener Richtungen in der Pandemie verstärkt Falschmeldungen und schüren Ängste. „Extremisten missbrauchen die Corona-Krise für ihre verfassungsfeindlichen Zwecke“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag in Mainz.

