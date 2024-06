Wahlergebnisse Lewentz: Europawahl ist „Desaster für die Sozialdemokratie“

„Wir haben auch als rheinland-pfälzische Sozialdemokratie einen schweren Sonntag erleben müssen“, sagte Lewentz mit Blick auf die Ergebnisse der Kommunalwahlen. Auf kommunaler Ebene sei man aber so nah an den Menschen, dass man diese durch eigenes Handeln überzeugen könne, sagte Lewentz, der auch wieder in den Kreistag (Rhein-Lahn-Kreis) gewählt worden ist. „Bei der Kommunalwahl kannst Du wieder kommen, das liegt an Dir selbst, das hast Du in der Hand“, betonte Lewentz. „Ich rate dazu, bei den Wählerinnen und Wählern ganz genau hinzuhören und daraus Politik für die nächsten fünf Jahre zu organisieren.“