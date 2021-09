Lewentz: Alle drei Ampel-Parteien haben zugelegt

Mainz Der rheinland-pfälzische SPD-Chef Roger Lewentz hat darauf hingewiesen, dass nach den ersten Prognosen die drei Parteien bei der Bundestagswahl hinzugewonnen haben, die in Rheinland-Pfalz die Landesregierung stellen.

„Wir haben gute Erfahrungen mit der Ampel gemacht“, sagte Lewentz, der auch Innenminister in Rheinland-Pfalz ist, am Sonntag in Mainz. „Das haben wir Olaf Scholz auch gesagt. Alles andere wird in Berlin entschieden.“