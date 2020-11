Lewentz: AfD politisch niederringen

Roger Lewentz (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz hat sich nach „den Reichstags-Exzessen“ der AfD dafür ausgesprochen, die Partei „noch genauer unter die Lupe zu nehmen“. Dies werde in der Innenministerkonferenz besprochen, kündigte der SPD-Politiker am Mittwoch in Mainz an.

In der Bundestagsfraktion seien Abgeordnete aus allen Landesverbänden vertreten. Lewentz plädierte aber nicht für ein Verbot der Partei. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die AfD politisch niedergerungen werden muss.“ Er glaube an die Kraft der Demokratie.