Letztes Teilstück der Schiersteiner Brücke wird angehoben

Mainz/Wiesbaden XXL-Lückenschluss: Experten passen das letzte große Teilstück in eine wichtige Autobahnbrücke zwischen zwei Landeshauptstädten ein.

Nach einer Reise auf einem Schiff ist das letzte große Teilstück der neuen Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden am Donnerstag hydraulisch angehoben worden. „Wir hoffen, dass wir den Hebevorgang im Laufe der Nacht abschließen können“, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstagnachmittag. Die aufwendige Aktion hatte auch Schaulustige angezogen.

Die Dimensionen waren gewaltig: Das letzte von vier großen Brückenteilen für die Autobahn 643 über dem Rhein war 2000 Tonnen schwer und 120 Meter lang. An einer entsprechend langen Lücke der neuen Brücke hoben zwei sogenannte Litzenheber das an dicken Stahlseilen hängende, fehlende Zwischenstück an. Das am hessischen Ufer vormontierte Brückenteil war in dieser Woche auf das große Pontonschiff geschoben und in den Mombacher Arm des Rheins gebracht worden. Rund ein Dutzend Fachkräfte war zwischen der Flussinsel Rettbergsaue und Mainz-Mombach im Einsatz.