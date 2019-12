Letzter Schultag vor Weihnachtsferien: viel Verkehr erwartet

Es staut sich der Verkehr. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild.

Mainz Für Hunderttausende Schüler in Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnen nach dem letzten Schultag am heutigen Freitag die Weihnachtsferien. Da viele Familien dann in den Urlaub starten und gleichzeitig Pendler unterwegs sind, müssen Autofahrer in beiden Ländern mit dichtem Verkehr auf den Straßen und Bahnreisende mit vollen Zügen rechnen.

