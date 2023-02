Protest : Letzten Generation: Straßenblockade in Saarbrücken beendet

Ein Demonstrant ist bei einem Protest der Gruppe «Letzte Generation» auf einer Straße festgeklebt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Polizei hat in Saarbrücken eine Straßenblockade der Gruppe Letzte Generation relativ rasch beendet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Verkehrsteilnehmer am Morgen die Protestaktion der Aktivisten an der Ausfahrt der Autobahn 620 zur Malstatter Brücke gemeldet.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei Männer und eine Frau, die zwei Banner bei sich trugen. Ein 28-Jähriger hatte sich nach Polizeiangaben mit einer Hand an der Fahrbahn angeklebt. Die 37 Jahre alte Frau und ein 31-Jähriger saßen beziehungsweise standen lediglich auf der Straße.

Die Beamten hätten die Gruppe aufgefordert, die Fahrbahn zu räumen, daraufhin habe die Frau die Straße verlassen. Es sei ihnen gelungen, die angeklebte Hand des 28-Jährigen ohne spezielle Lösungsmittel von der Fahrbahn zu lösen. Polizisten trugen die beiden Männer anschließend von der Straße. Die drei Aktivisten erwarten nach Angaben der Polizei nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

