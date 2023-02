Demonstrationen : Letzte Generation blockiert Berufsverkehr in Mainz

Mainz Aktivistinnen und Aktivisten mit ernstem Gesicht treffen auf genervte Autofahrer. Ein „Glue-On-Team“ der Polizei löst die festgeklebten Menschen von der Straße.

Zum dritten Mal in drei Monaten haben am Dienstag Klimaschutzaktivisten eine Hauptverkehrsstraße in Mainz blockiert. Knapp zwei Stunden lang war die zentrale Zufahrt in die Landeshauptstadt nach Polizeiangaben gesperrt, weil sich Menschen mit der Hand auf der Straße oder auch aneinander festgeklebt hatten. Die Polizei stellte die Personalien der drei Frauen und zwei Männer im Alter von 17 bis 26 Jahren fest und leitete Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und wegen Nötigung ein.