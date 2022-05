Landesausstellung : Letzte Arbeiten an Landesausstellung zum Untergang von Rom

Mainz Mit 100.000 erwarteten Besuchern soll die Trierer Schau zu den drei größten Ausstellungen des Jahres in Deutschland werden. Innenminister Lewentz sieht auch aktuelle Verbindungen zur Spätantike.

Die Vorbereitungen auf die Trierer Landesausstellung zum Untergang des Römischen Reiches gehen in die Schlussphase. „Diese Landesausstellung wird ein Highlight, auf das wir alle in Rheinland-Pfalz stolz sein können“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag in Mainz bei der Vorstellung von Leihgaben aus archäologischen Beständen des Landes. Mit gut 100.000 erwarteten Besuchern werde die Schau zu den drei größten Ausstellungsprojekten des Jahres in Deutschland gehören. „Wir investieren als Land in die Landesausstellung, weil wir glauben, dass es enorm wichtig ist, unsere Geschichte lebendig zu erhalten und zu vermitteln.“