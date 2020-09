Leseförderaktion in den Sommerferien

Der Schriftzug „Lesen“ ist an einer Tafel zu sehen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv/Symbolbild

Koblenz Weniger, aber dafür lesefreudigere Teilnehmer: An der diesjährigen Leseförderaktion „Lesesommer“ in zahlreichen Bibliotheken in Rheinland-Pfalz haben Tausende Kinder und Jugendliche teilgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Mit 16 000 kleinen Lesern waren es zwar knapp 4000 Teilnehmer weniger als noch 2019, wie das Landesbibliothekszentrum in Koblenz am Freitag mitteilte. Im Schnitt schafften die Kinder und Jugendlichen demnach aber 8,3 Bücher - und damit so viel wie nie zuvor.