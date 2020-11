Lentz will Kulturarbeit gegen Radikalisierung setzen

München/Berlin Als Präsidentin des Goethe-Instituts will die Ethnologin Carola Lentz auch gegen Rechtsextremismus angehen. Gegen Populismus oder autoritäre Regime setzt sie auf offene Kulturpolitik.

Die neue Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lentz, hält den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus für ein zentrales Thema ihrer künftigen Arbeit. „Es ist beunruhigend, wie viel Ignoranz und Intoleranz sich breitmachen, eine stark identitäre Politik, die eine Differenz oder eine Zugehörigkeit herausgreift und diese dann massiv in den Vordergrund stellt“, sagte die 66 Jahre alte Ethnologin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Das ist wirklich das Gegenteil von dem, was das Goethe-Institut bewirken will: Offenheit, Austausch, Verständigung.“