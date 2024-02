Natur Leitlinie für Biosphärenreservat Pfälzerwald

Trockenheit habe den Wäldern in den vergangenen Jahren sehr zugesetzt. Daher werde im Pfälzerwald und insbesondere in den Pflegezonen ein Schwerpunkt auf den Wasserrückhalt gelegt, sagte die Grünen-Politikerin. „So sollen beispielsweise Gräben und sonstige Entwässerungseinrichtungen deaktiviert werden, damit das Wasser, das sich an Wegen sammelt, flächig und erosionsfrei in die Wälder gelangen kann.“