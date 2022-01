Leiter von Covid-19-Register: „Müssen Pandemie neu denken“

Koblenz In der Diskussion über den Umgang mit der Omikron-Welle hat sich der Leiter des Covid-19-Registers in Rheinland-Pfalz für einen stärkeren Fokus auf die Auslastung der Normalstationen statt nur der Intensivstationen ausgesprochen.

Die Fokussierung allein auf die Intensivmedizin und deren Kapazitäten sei zu kurz gegriffen. „Wenn wir derzeit sechsmal so viele Patienten auf Normalstationen liegen haben, dann ist deren Auslastung mindestens ein ebenso wichtiger Indikator dafür, wie belastet unser Gesundheitssystem ist“, sagte Gitt. In Rheinland-Pfalz liegen ihm zufolge aktuell 498 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern, von denen 424 auf Normal- und 74 auf Intensivstationen behandelt werden.