Leipziger holt Motorroller mit Tränen in den Augen ab

Germersheim Mit Tränen in den Augen hat ein 33-Jähriger aus Leipzig auf der Polizeiwache in Germersheim seinen gestohlenen Motorroller abgeholt. Die Beamten hätten den Mann angerufen und ihm erzählt, dass der 2011 gestohlene Roller jetzt wieder aufgetaucht sei, teilte die Polizei am Sonntag mit.

