Leihgabe Lankford schlägt ein: Wehen siegt gegen FCK

Kaiserslautern Am Donnerstag ausgeliehen, am Samstag Matchwinner: Kevin Lankford erlebt beim SV Wehen Wiesbaden eine Traumwoche. Nach dem Sieg auf dem Betzenberg tauscht Traditionsverein Lautern direkt den Trainer.

Erst die Leihe, dann der Jokereinsatz und nach drei Minuten Spielzeit direkt das Siegtor: Debütant Kevin Lankford hat beim SV Wehen Wiesbaden ein Traumdebüt gefeiert und den Hessen einen ganz wichtigen Sieg in der 3. Fußball-Liga beschert. Der 22-Jährige, der für ein halbes Jahr vom FC St. Pauli zum SVWW kommt, wurde beim 1:0 (0:0) beim 1. FC Kaiserslautern am Samstag in der 67. Minute eingewechselt und schoss kurz danach den Treffer des Tages.