Leichtes Plus bei Anfragen an Landesinformationsbeauftragten

Dieter Kugelmann, Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild.

Mainz Die Zahl der Fragen oder Beschwerden an den rheinland-pfälzischen Landesbeauftragten für Informationsfreiheit ist im vergangenen Jahr nur noch leicht gestiegen. Insgesamt seien 190 Beratungsanfragen und Beschwerdeeingaben eingegangen, berichtete Dieter Kugelmann am Dienstag in Mainz.

