Leichtes Mosel-Hochwasser: Stopp für Schiffe erwartet

Ein Mitarbeiter des Wasserschifffahrtsamts richtet per Kran eine Boje auf. Foto: Harald Tittel/dpa

Trier/Saarbrücken Angesichts eines leichten Mosel-Hochwassers haben Experten mit einer vorübergehenden Einstellung der Schifffahrt im Raum Trier bis zum Mittwoch gerechnet. Ab einem Pegelstand von 6,95 Metern dürften Schiffe hier nicht mehr fahren, teilte das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt am Dienstag mit.

Das Hochwassermeldezentrum Rheinland-Pfalz erwartete nach eigenen Angaben am Dienstag wegen starker Regenfälle einen Höchststand von 7,20 bis 7,70 Metern beim Pegel Trier am Mittwoch. „Anschließend werden die Wasserstände nach derzeitigem Stand wieder langsam fallen“, hieß es weiter auch mit Blick auf ein erwartetes Nachlassen des Regens am Mittwoch und Donnerstag.