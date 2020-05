Leichter Anstieg der gemeldeten Corona-Infektionen

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung von Angestellten gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mainz Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat sich weiter leicht erhöht. Sie stieg bis Samstagvormittag (10.05 Uhr) auf 6689, das sind 17 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.

Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie Ende Februar blieb erneut unverändert bei 230. Aktuell infiziert seien 278 Menschen, 6181 gelten den Angaben zufolge als genesen.