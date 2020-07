Leichnam in ausgebranntem Lieferwagen bei Merzig entdeckt

Ein Fahrzeug der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Merzig An einem Weiher im saarländischen Merzig ist in einem ausgebrannten Lieferwagen eine verkohlte Leiche gefunden worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte, muss die Identität noch geklärt werden.

