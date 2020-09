Leichenfund: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Ein Polizeifahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Nach dem Fund einer Leiche bei Überherrn im Saarland geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Es handele sich um eine tote Frau, die in einem Waldstück am Samstagnachmittag von Spaziergängern entdeckt worden sei, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Montag in Saarbrücken.

