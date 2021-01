Leichenfund nach Wohnungsbrand

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bendorf In einer ausgebrannten Dachgeschosswohnung in Bendorf (Landkreis Mayen-Koblenz) hat die Feuerwehr eine noch nicht identifizierte Leiche gefunden. Die Rettungskräfte waren am späten Freitagabend zu der lichterloh brennenden Wohnung gerufen worden.

