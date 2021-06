Leichenfund nach Feuer in Einfamilienhaus

Kanzem Nach einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Kanzem (Kreis Trier-Saarburg) haben Feuerwehrleute am Dienstag die Leiche eines Mannes entdeckt. Es handele sich bei dem Toten vermutlich um den 72 Jahre alten Bewohner des Hauses, teilte die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ein Lasterfahrer habe am Morgen das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr habe zunächst bei starkem Rauch nicht in das Gebäude gekonnt, die Flammen dann aber schnell gelöscht. Im Haus sei dann die Leiche entdeckt worden. Der Mann sei zum Zeitpunkt des Brandes alleine in dem Haus gewesen. Die Brandursache war zunächst unklar.