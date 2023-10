Ermittlung Leiche von Frau gefunden: Verdächtiger festgenommen

Die 34-Jährige galt seit Heiligabend vergangenen Jahres als vermisst. Bereits zuvor hatte Mies von Hinweisen gesprochen, wonach sie im Großraum Limburg „einen nicht natürlichen Tod“ gestorben und ihr Leichnam zwischen Villmar und Runkel in oder an der Lahn abgelegt worden sei. Das Verschwinden der Frau, in deren Umfeld nach Angaben der Staatsanwaltschaft Drogen eine Rolle gespielt haben sollen, war im September Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ gewesen.