Leiche in Waldstück bei Überherrn gefunden

Ein Polizeifahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Saarbrücken In einem Waldstück bei Überherrn im Saarland ist eine Leiche gefunden worden. Spaziergänger hätten sie am Samstagnachmittag entdeckt, teilte das Landespolizeipräsidium am Sonntag in Saarbrücken mit.

