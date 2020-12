Leiche in Kaiserslautern: Polizei geht von Verbrechen aus

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern In Kaiserslautern ist an einer Straße eine weibliche Leiche gefunden worden. Es sei von einem Tötungsdelikt auszugehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Identität der etwa 35 bis 50 Jahre alten Toten sei bislang nicht geklärt.

