Leiche in Fluss gefunden: Handelt es sich um Vermissten?

Der Schriftzug "Polizei" an einem Polizeirevier. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Kaiserslautern/Odernheim In dem Fluss Glan ist bei Odernheim (Kreis Bad Kreuznach) eine männliche Leiche entdeckt worden. Bei dem Toten handele es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen vermissten 13-Jährigen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag in Kaiserslautern.

Die Leiche wurde demnach am Montagnachmittag in Ufernähe gefunden. Eine Obduktion solle Klarheit über die genaue Todesursache bringen, sagte die Sprecherin weiter. Derzeit gebe es keine Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fund berichtet.

Der 13-Jährige mit Autismus wurde seit mehr als drei Wochen vermisst. Der Junge hatte die Wohnanlage einer Einrichtung in Meisenheim in unbekannte Richtung verlassen und war seitdem verschwunden. Die Polizei suchte zwischenzeitlich mit Rettungskräften und Personenspürhunden nach dem Vermissten.