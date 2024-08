Todesfall Leiche in Bellheim gefunden - wohl vermisste 84-Jährige

In Bellheim (Landkreis Germersheim) ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich dabei um eine seit fast zwei Wochen vermisste 84-jährige Frau, wie die Polizei mitteilte. Die Tote wurde am Mittwoch in einem gewerblich genutzten Gebäude entdeckt. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, da er ein aufgebrochenes Fenster an seinen Räumlichkeiten entdeckt hatte, hieß es.