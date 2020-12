Leibniz-Preis 2021 geht auch ins Saarland

Bonn/Saarbrücken Der saarländische Wissenschaftler Rolf Müller gehört zu den zehn Preisträgern des renommierten Leibniz-Preises 2021. Der 55-Jährige ist Direktor des Helmholtz-Instituts für Pharmazeutische Forschung Saarland und Professor an der Universität des Saarlandes.

Die für jeden Preisträger mit einem Preisgeld von 2,5 Millionen Euro verbundene Auszeichnung geht insgesamt an jeweils zwei Forscher aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, den Naturwissenschaften und aus den Ingenieurwissenschaften sowie vier aus den Lebenswissenschaften, wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) am Donnerstag in Bonn mitteilte.