Schulen Lehrerverband: Schulen über Sexualstraftäter informieren

In seinen Augen gebe es ein Missverhältnis zwischen der Wahrung der Persönlichkeitsrechte des Straftäters und dem Auftrag der Schulen, die Schülerinnen und Schüler zu schützen, sagte Eich, der selbst Schulleiter einer Schule in Edenkoben ist. „Wir müssen nach diesem Vorfall überlegen, wie wir das besser in Einklang kriegen können.“