Lehrerverband: Lehrkräfte in Coronakrise zu wenig beachtet

Eine Lehrerin schreibt in einem Klassenraum an die Tafel. Foto: picture alliance / Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild.

Mainz Der rheinland-pfälzische Verband Bildung und Erziehung (VBE) kritisiert die Regelungen für Lehrer in Zeiten der Coronakrise. Die Aufmerksamkeit gelte derzeit vor allem Schülern und Lehrern, teilte der in Mainz ansässige Verband am Dienstag mit.

Dabei komme die Fürsorge des Arbeitgebers gegenüber den Lehrern an vielen Stellen zu kurz.

Der VBE bemängelte unter anderem die Anwesenheitspflicht von Lehrkräften in den Schulen. „Eine generelle Präsenzpflicht vor leeren Klassenzimmern ist unsinnig.“ Die Dienstpflicht scheine dem Land wichtiger zu sein als eine Abflachung der Infektionskurve. „Hinsichtlich der Notbetreuung hätten wir uns gewünscht, dass auch zum Schutz des Lehrpersonals diese auf ein absolutes Mindestmaß beschränkt worden wäre.“